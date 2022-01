„Am Duffes Pohl“ in Holzbüttgen : „Pflanzkübel-Friedhof“ soll Falschparker abschrecken

Die ausrangierten Pflanzkübel sind an der Straße „Am Duffes Pohl“ in Holzbüttgen aufgereiht worden. Foto: Stephan Seeger

Holzbüttgen Die Stadt Kaarst stellt ausrangierte Pflanzkübel „Am Duffes Pohl“ in Holzbüttgen ab. Dort sollen sie dazu dienen, verkehrswidriges Parken zu unterbinden.

Allerdings werden Pflanzkübel, die dem Erhalt der Verkehrssicherheit dienen, nicht entfernt. So etwa am Kreisverkehr an der Gustav-Heinemann-Straße, wo Autos ohne Kübel zu nah am Fußgängerüberweg stehen und die Sicht der Verkehrsteilnehmer verdecken würden. Für die sechs Pflanzkübel auf der Karlsforster Straße läuft eine einjährige Testphase, diese werden hinsichtlich ihres Effekts auf den Verkehr geprüft. Sollten sich die Kübel positiv auswirken, werden die Stellen künftig baulich verengt und die Pflanzkübel wieder entfernt. Alle weiteren Pflanzkübel, die laut Konzept entfernt werden sollen, werden nicht ersetzt.