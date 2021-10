Ferien-Aktion in Kaarst : Auf den Spuren von Harry Potter

Holzbüttgen Beim Ferienangebot „Pfiff-Ich“ in Holzbüttgen beschäftigen sich Kinder unter anderem mit dem berühmten Zauberlehrling. Ein Besuch vor Ort.

(keld) Sie ist der Klassiker unter den Ferienangeboten für Grundschulkinder: Zum 13. Mal findet in den Herbstferien die zweiwöchige „Pfiff-Ich“-Aktion im evangelischen Jugendcentrum (JC) am Lindenplatz statt. Leiterin Christiane Wünsche freut sich über jeweils 50 Kinder pro Woche: „Wir waren sofort ausgebucht. Das Angebot gilt auch noch für die kommenden Fünftklässler“, erklärt sie.

27 jugendliche erfahrene Ehrenamtler bieten vier Workshops an, für zwei entschieden sich die Kinder bei der Anmeldung: „Alles in Bewegung“, „Zaubern wie Harry Potter“, „Vorhang auf“ und „Prima Klima“ sorgen für viel Abwechslung. Während das Bewegungsangebot in der kleinen Turnhalle am Bruchweg immer vorhanden ist, sind die drei anderen neu im Programm und werden von Christiane Wünsche, Mitarbeiterin Kira Vogel und den Ehrenamtlern abgestimmt. Es sind „Wiederholungstäter“ dabei, aber auch viele neue Kinder der ersten beiden Schuljahre.