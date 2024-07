Abschied von leitendem Pfarrer in Kaarst Pfarrvikar Ottersbach wird vorübergehend Eßers Vertreter

Am Freitag nun war in St. Aldegundis der feierliche Abschiedsgottesdienst für Ulrich Eßer. Zeitgleich zur ersten Halbzeit des EM-Spiels Deutschland-Spanien feierte die Gemeinde in der gut besetzten Aldegundis-Kirche die heilige Messe. Zum Abschied waren nicht nur Kreisdechant Hans-Günther Korr, sondern auch seine Mitbrüder vom Pastoralteam Pfarrvikar Gregor Ottersbach und Kaplan Clemens Neuhoff um den Altar versammelt. Pastoralreferentin Brigitta Berweiler hielt die Andacht und dankte dem Pfarrer sehr persönlich für die gute Zusammenarbeit. Vertreter der Bruderschaften stellten sich im Chorraum auf, im Kirchenschiff saß der Driescher Schützenkönig Martin Ammann und Brudermeister Frederick Krüll, auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke war nach Büttgen gekommen. In der Aufregung passierte Pfarrer Eßer in der Messe das Missgeschick, eine Seite des Messbuches beim Umblättern einzureißen.