Kaarster Pfarrer Ulrich Eßer im Interview : „Es gibt viele engagierte Gemeindemitglieder“

Info

Geboren 1975 in Grevenbroich

Studium: Geschichte, Politik und Soziologie in Bonn und Augsburg mit Abschluss. Danach Theologie in Bonn und Rom. Priesterweihe 2010.

Stationen Lehrtätigkeit an Highschool in Indonesien, Krankenhausseelsorger in Bonn, Diakon und Kaplan in Köln-Worringen, Düsseldorf und Rheinbach.