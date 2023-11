Aus gesundheitlichen Gründen Pfarrer Ulrich Eßer kündigt Abschied aus Kaarst an

Diese Nachricht kommt überraschend: Ulrich Eßer, leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen, wird sein Amt zum 1. September 2024 niederlegen. Das ließ das Erzbistum Köln am Wochenende durch ein Proklamandum in den Gottesdiensten mitteilen. „Ulrich Eßer hat in einem persönlichen Gespräch darum gebeten, ihn von seinem Dienst als leitender Pfarrer im Seelsorgebereich Kaarst/Büttgen zu entpflichten“, heißt es: „Hintergrund ist seine gesundheitliche Situation, um welche Einige von Ihnen wissen. Wir danken Herrn Pfarrer Eßer, dass er seine Aufgabe als leitender Pfarrer trotz gesundheitlicher Belastung sehr verlässlich und engagiert ausgeübt hat.“