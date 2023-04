Früher in Büttgen aktiv Pfarrer organisiert seit 30 Jahren Pilgerreisen

Regen peitscht über den Berg Nebo. Tiefhängende Wolken tauchen drunten das Grün des fruchtbaren Jordantals in ein tristes Grau. 17 Reisende trotzen mit Schirm, Kappen und Capes Wasser und Wind, scharen sich eng um den Redner. Keiner will ein Wort verpassen. „Mose wusste, dass man auf dem Weg in das neue Land, Wüstenzeiten durchschreiten und steile Berge besteigen muss“, sagt der hochaufgeschossene Herr mit den weißen Haaren und skizziert, wo er die Kraftquelle sieht, die schier übermenschliche Anstrengungen meistern lässt: „Mit Brot und Wasser fand sich auch die Hoffnung wieder ein, Hoffnung für den nächsten Schritt, und das Vertrauen darauf, dass man nicht allein auf dem Weg war, sondern geführt wurde.“