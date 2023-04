Sankt Antonius Vorst Seit 100 Jahren eine starke Glaubensgemeinschaft

Heute finden sowohl in der Pfarrkirche wie auch in der Kapelle – so heißt sie wieder – Gottesdienste statt. Die Jubelmesse am Samstagabend wurde von Ulrich Eßer, leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen, und einem Teil des Pastoralteams zelebriert. „Auch für mich ist dieses Fest etwas Besonderes“, bekannte Eßer zu Beginn. Im von Küsterin Barbara Behrendt liebevoll geschmückten Altarraum des nicht ganz gefüllten Gotteshauses richtete Eßer ein besonders herzliches Willkommen an die zahlreichen Messdiener: „Ohne euch würde das Ganze nur halb so viel Spaß machen“, meinte der Geistliche. Außerdem begrüßte er viele Vertreter diverser Gruppierungen der Pfarreiengemeinschaft und der Schützenbruderschaft. In seiner Predigt hob Eßer als studierter Historiker die mannigfaltigen Schwierigkeiten hervor, mit denen die Pfarre in den vergangenen 100 Jahren fertig werden musste: 1923 eine immense Inflation, 1933 Machtübernahme der Nationalsozialisten, der Zweite Weltkrieg, zum Silberjubiläum 1948 die Not der Nachkriegsjahre und 25 Jahre später die Ölkrise.