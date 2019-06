Pfandringe : Erleichterung für Flaschensammler abgelehnt

In Düsseldorf wurden die Pfandringe vor drei Jahren eingeführt. Foto: Stadt Düsseldorf. Foto: Stadt Düsseldorf

Kaarst Pfandringe für Papierkörbe in Kaarst kommen nicht.

Pfandringe an Papierkörben im öffentlichen Raum ermöglichen die Aufnahme von leeren Pfandflaschen – sie können ruckzuck entnommen werden, ohne den gesamten Müll zu durchsuchen. Solche Pfandringe wünscht sich die SPD-Fraktion in der Stadtmitte sowie in der Nähe der Regiobahn-Haltepunkte.