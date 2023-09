Pfadfinderschaft Kaarst Pfadfinder suchen beim „Tag der offenen Jurte“ Nachwuchs

Eine Art Tag der offenen Tür veranstaltet der Verein Christlicher Pfadfinder und Pfadfinderinnen Kaarst am Samstag, 23. September. Dieser hat nur einen anderen Namen: „Tag der offenen Jurte“. Doch was bedeutet das? „Jurten sind unsere Zelte“, erklärt Lilli Wollner. Die 18-Jährige ist seit zehn Jahren Mitglied im VCP Kaarst. Dort gibt es zwei Arten von Zelten, die Kothe und die Jurte. „Die Kothe ist das kleinere Zelt, die Jurte das große, in das zehn bis 15 Personen reinpassen“, so Wollner. Im Pfingst- und im Sommerlager dient die Jurte den Pfadfindern als Aufenthalts- und Versammlungszelt. „Deshalb haben wir das als Slogan für diesen Tag gewählt“, so Wollner.