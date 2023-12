Verteilung im Stadtgebiet Pfadfinder holen Friedenslicht im Kölner Dom ab

Die Kaarster Pfadfinderschaft bereitet sich derzeit auf die Abholung und Verteilung des Friedenslichts vor. Am dritten Advent fährt eine Abordnung aus Kaarst in den Kölner Dom und nimmt dort das Friedenslicht in Empfang, um es anschließend zu verteilen. Das Friedenslicht wird zunächst von Jerusalem per Flugzeug nach Wien gebracht. Von dort aus geht es mit dem Zug in alle deutschen Dom-Städte.Nach einem Spaziergang über die Kölner Weihnachtsmärkte mit hunderten anderen Pfadfindern wird das Licht aus Bethlehem in Empfang genommen und anschließend gegen 18 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt „Kaarster Sternstunden“ verteilt.