Kaarster Organisation : Pfadfinder entzünden Friedenslicht trotz Corona

Vor den Häusern der Pfadfinder ist das Licht zu finden. Foto: Pfadfinder Kaarst

Kaarst Die KaarsterPfadfinder werden auch in diesem Jahr wieder das Friedenslicht entzünden. Bereits im Vorjahr hatten sie Erfahrungen gesammelt, wie das Licht in Zeiten der Pandemie verbreitet werden kann.

Das Friedenslicht wird am dritten Adventswochenende in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet. Und danach von Kerze zu Kerze, von Laterne zu Laterne als Zeichen des Friedens über die ganze Welt verteilt. Und da kommen die Pfadfinder ins Spiel: Per Flugzeug mit dem Schiff, per Bus oder Bahn, mit dem Auto und nicht zuletzt zu Fuß bringen sie das Licht in ihre Heimatorte.

Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen wird auch in diesem Jahr der Frieden in die Welt getragen. Die Pfadfinderschaft in Kaarst hat bereits im vergangenen Jahr Erfahrungen im Umgang mit der Verteilung des Lichtes in Corona-Zeiten gesammelt und will das Friedenslicht für die Kaarster Bürger auch in diesem Jahr entzünden. Denn gerade jetzt sei es wichtig, ein Zeichen des Friedens und des Zusammenhaltes zu setzen, erklären die Pfadfinder in einer Pressemitteilung. Deshalb soll jeder Bürger die Möglichkeit haben, sich sein persönliches Licht des Friedens abzuholen.

Wie im vergangenen Jahr werden die Pfadfinder vor ihren Häusern kleine Abholstationen einrichten. Dort kann sich jeder Kaarster seit Montag bis zum kommenden Samstag (18. Dezember, 18 Uhr) das besondere Licht abholen – ohne große Menschenansammlungen oder sonstige unnötige Gefahren einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Die Pfadfinder Kaarst bitten darum, auch an den Stationen die während der Corona-Pandemie erforderlichen Abstände einzuhalten. Zudem sollte eine eigene Kerze mitgebracht werden, die dann mit dem Friedenslicht entzündet wird. Auf der Internetseite www.vcp-kaarst.de werden die jeweiligen Adressen, wo das Friedenslicht zu finden ist, veröffentlicht.

Die Pfadfinder werden zudem die Gottesdienste in den Kaarster Kirchen am kommenden vierten Adventssonntag besuchen. Zudem ist ein Rundgang durch Kaarst unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung geplant, bei dem das Friedenslicht an interessierte Bürger verteilt wird.

(NGZ)