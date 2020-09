Kaarster Gemeinschaft : Pfadfinder behalten ihre Räume in der Volkshochschule

Kaarst Die Angst der Pfadfinder, aus der VHS vertrieben zu werden, stellte sich als unbegründet heraus. Von der Politik gab es im Jugendhilfeausschuss Rückendeckung.

„Mit freundlichen Grüßen und Gut Pfad“ war das Schreiben des Verbandes christlicher Pfadfinder an den Jugendhilfeausschuss unterschrieben. Die Pfadfinder haben Angst davor, das VHS-Gebäude räumen zu müssen. Ausschlaggebend für die Ängste war eine alte Küche, die mittlerweile entsorgt worden ist. Eine neue muss her, aber lohnt es sich überhaupt, diese einbauen zu lassen? „Uns wurde mitgeteilt, dass die Stadt Kaarst für die Renovierung des VHS-Gebäudes Mittel vom Land beantragt und zugeteilt bekommen hat. Diese führen dazu, dass in den nächsten zwei Jahren wesentliche Änderungen am Gebäude stattfinden werden. Er kann uns nicht zusagen, dass uns die Räume weiterhin zur Verfügung gestellt werden“, schreibt Sebastian Schwenzer für die Gruppenleiterversammlung.