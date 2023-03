„Health for Future“ in Kaarst Küsters wirbt für mehr Grün in Städten

Ein Abend, zwei Vorträge: Die Ortsgruppe Kaarst von „Health for Future“ hatte mit Peter Küsters und Dagmar Spona zwei sehr unterschiedliche Referenten eingeladen. Sie ist Juristin und erzählte, wie sie ihren konventionellen Garten in einen Naturgarten umgewandelt hat. Und er, der erste „Urban Climate Architect“ in Nordrhein-Westfalen, warb für mehr Grün in den Städten und erklärte, warum das so wichtig ist in Zeiten des Klimawandels.