„Museum“ von Peter Königs Büttgen – wie ett ens woar

Den Abriss der Grundschule an der Römerstraße hat Peter Königs mit der Kamera begleitet. In seinem Haus an der Luisenstraße hängen Fotos an einer Wand, auf denen die einzelnen Schritte des Abrisses zu sehen sind. „Die Idee ist schon viele Jahre alt. Als dann der Raum neu verputzt wurde, habe ich eine Bildwand mit alten Fotos aus Büttgen erstellt“, sagt Königs. Der 89-Jährige erzählt, dass er schon früh im Besitz einer eigenen Kamera war. Nach seiner Lehre zum Schriftsetzer kaufte er sich im Jahr 1953 eine und begann, Fotos aus dem Ort zu machen.