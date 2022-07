Stimmungsbild in Kaarst : Personalmangel in der Gastronomie hält an

Kaarst Eine Gastronomin aus Kaarst berichtet von bis zu 70 Wochenstunden, die sie aktuell leistet. Auch andere in der Branche suchen händeringend Hilfe.

Das Restaurant „Pavito“ an der Rathausstraße schockierte seine Gäste vor Kurzem auf Facebook mit der Nachricht: „Wir verabschieden uns für immer. Danke für Ihre Besuche. Der Restaurantbetrieb ist ab heute eingestellt. Ende, aus, vorbei“. Drohen weitere Verluste dieser Art in Bezug auf die Kaarster Gastronomie? Wie ist die Stimmlungslage in er Branche?

Im Steakhaus „Felicitas“ ist es zwar nicht so voll und generell schwieriger geworden, aber man kann davon leben: „Es ist okay“, so Betreiber Mohammed Hossain, seit 2015 an der Matthias-Claudius-Straße ansässig. Auch er klagt über Personenmangel: Das mache nicht so viel Spaß, jemanden zu suchen, gibt er zu. Seit zwölf Jahren ist Nadide Fezja in Büttgen für das Restaurant „Toscana“ verantwortlich. Es läuft zwar, aber der Personalmangel trifft auch ihn: „Es ist schwerer geworden“, meint er. Viele Kräfte haben in der Corona-Pandemie aufgehört, darunter auch drei Rumänen, die wieder in die Heimat zurückgingen. Die dauernden Schließungen waren ihnen zu unsicher. Nun ist es mühsam, neues Personal zu finden.