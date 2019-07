Stadtrat in Kaarst diskutiert : Perleberg soll offiziell Partnerstadt werden

Kaarst Seit 1990 pflegen Kaarst und Perleberg eine Städtefreundschaft. Nun soll eine Städtepartnerschaft besiegelt werden.

Voraussetzung dafür ist ein Beschluss des Stadtrats. Dieser Beschluss soll in der Sitzung des Gremiums am Donnerstagabend gefasst werden. Der Kulturausschuss hat bereits eine Empfehlung an den Rat ausgesprochen, die Städtepartnerschaft zu beschließen. Die Urkunden sollen dann am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober unterzeichnet werden. Es ist also Tempo drin in der Sache. Für die Stadt Kaarst wäre es die zweite Städtepartnerschaft nach La Madeleine in Frankreich.