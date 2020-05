Einkaufen in Kaarst : Discounter am Maubishof wird erweitert

Kaarst Das Penny-Markt-Gebäude soll um zwei Stockwerke wachsen. Dort könnten dann auch neue Wohnungen entstehen. Doch im Planungsausschuss herrschte Uneinigkeit beim Thema „Sozialer Wohnungsbau“.

Der Markt wird nach der Erweiterung eine Verkaufsfläche von etwas über 800 Quadratmeter haben. Das Gebäude soll aber auch um zwei Stockwerke wachsen. So könnten rund zehn neue Wohnungen entstehen. Alle Fraktionen möchten, dass eine gewisse Zahl dieser Wohnungen für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wird. Uneinigkeit herrschte jedoch in einem Punkt: Wie groß soll der Druck sein, der ausgeübt wird, um dieses Ziel zu erreichen? Die Grünen hatten beantragt, dass vier der zehn Wohnungen mit öffentlich geförderten Mitteln errichtet werden sollen. Herbert Palmen (SPD) machte deutlich: „Der Penny-Markt will was von uns und im Gegenzug können wir etwas von ihm fordern.“ Die Stadt ist im Besitz des Grundstücks, das zur Erweiterung benötigt wird.