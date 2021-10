Theorie und Praxis in Kaarst : Pedelec-Sicherheitstraining mit Olympiasieger Udo Hempel

Vier Teilnehmer waren beim Fahrsicherheitstraining dabei. Foto: Udo Hempel

Büttgen Für die Teilnehmer war es ein besonderes Erlebnis: Olympiasieger Udo Hempel, der 1972 in München die Goldmedaille mit dem deutschen Bahnrad-Vierer gewann, hat am Dienstag das erste Pedelec-Fahrsicherheitstraining in Kaarst angeboten.

Besser gesagt in Büttgen. Und zwar nicht alleine, sondern in Kooperation mit Thomas Maaßen von der Fahrschule „tempotom“. Maaßen übernahm dabei den theoretischen Teil und erklärte unter anderem noch einmal die Regeln der Straßenverkehrsordnung und die Unterschiede zwischen Fahrradstraßen, Radfahrstreifen und Schutzstreifen. Auch die Sichtbarkeit von Zweirädern wurde thematisiert. An einem Flipchart zeigte Maaßen die verschiedenen Perspektiven und die damit einhergehenden Verhaltensweisen der Auto- und Radfahrer auf. Anschließend wurde über Lösungen nachgedacht.

Danach ging es zum praktischen Teil auf dem Gelände der Tespo über. Dort ließ Hempel seine Erfahrung als Radrennfahrer in wertvolle Tipps einfließen. Er erklärte auf einem mit Hütchen markierten Parcours das richtige Bremsverhalten und zeigte, wie wichtig eine schnelle Reaktion ist, wenn plötzlich ein Hindernis auftritt. Diese kommen im realen Straßenverkehr in Form von sich öffnenden Autotüren oder Schlaglöchern immerhin auch vor. Auch der Chef des ADFC Rhein-Kreis Neuss, Heribert Adamsky, ließ wertvolle Erfahrungen in den praktischen Teil mit einfließen. „Es war eine kleine, aber feine Runde. Durch den professionellen Teil von Thomas Maaßen war es eine runde Sache“, resümiert Hempel die Veranstaltung. Auch künftig wird Hempel mit der Fahrschule „tempotom“ und dem ADFC zusammenarbeiten. „Das Motto Sicherheit erfahren ging voll auf“, so Hempel.