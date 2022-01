Kaarst reagiert auf steigende Infektionszahlen : PCR-Pooltests werden am 31. Januar in Kitas eingeführt

PCR-Pooltests werden am 31. Januar in Kitas eingeführt

Kaarst Ab dem 31. Januar starten die Kaarster Kitas mit PCR-Pooltestungen. Damit reagiert die Verwaltung auf die steigenden Infektionszahlen in Kindertagesstätten.

Noch in diesem Monat werden auch in den Kaarster Kindertagesstätten PCR-Pooltestungen eingeführt. Ab dem 31. Januar werden die Kita-Kinder mit diesem Instrument auf eine Corona-Infektion getestet. Damit reagiert die Stadt auf die steigende Infektionsgefahr in den Kitas und den ausdrücklichen Wunsch vieler Elternvertretungen.

„Die Pool-Tests liefern verlässlichere Rückschlüsse zu der tatsächlichen Infektionslage in den Einrichtungen. Durch gezielte Isolationen können die Infektionsketten besser durchbrochen werden. Damit sichern wir den Kita-Betrieb und die Betreuung der Kinder“, sagt Bürgermeisterin Ursula Baum. Im Rahmen der Pooltestungen werden die Kinder einer Kita-Gruppe zweimal pro Woche getestet. Ist das Testergebnis des Pools positiv, müssen alle Kinder dieser Gruppe am nächsten Morgen zu Hause einen weiteren Test absolvieren. Dieser Test wird dann von den Eltern in die Kita gebracht und von dort ins Labor gesandt. Alle negativ getesteten Kinder können am Folgetag wieder die Kita besuchen. Positive Fälle werden an das Gesundheitsamt gemeldet und weitere Quarantäne- oder Isolationsmaßnahmen eingeleitet. Die Eltern werden derzeit über einen Elternbrief gesondert informiert.