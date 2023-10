Verkaufsstand vor dem eigenen Haus Die Kerzen-Königin aus Kaarst

Das Paradies hat eine Adresse: In der Delle 39 in Driesch. Dort wartet „Patty‘s Kerzenparadies“ darauf, Menschen glücklich zu machen – Menschen, die sich selbst oder anderen eine Freude machen wollen. Patty – dahinter verbirgt sich Patricia Grünberg. Sie hatte ihre bunte Kerzenwelt zum ersten Mal vor gut einem Jahr bei „Kaarst Total“ präsentiert, und die Resonanz war enorm. Es scheint, als würden der 42-Jährigen die Ideen nie ausgehen. Das macht ein Blick in ihren Schrank sehr schnell deutlich. Der Schrank in ihrem Vorgarten zeigt, dass sie auch bei der Vermarktung neue Wege geht: Sie vertraut den Menschen und schließt den Schrank jeden Tag von 9 bis 20 Uhr auf. Kundinnen und Kunden können sich selbst bedienen und das Geld in eine Box werfen oder per PayPal bezahlen.