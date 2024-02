Satiriker Patrick Salmen zu Gast in Kaarst „Humor ist meine Superkraft“

Kaarst · Kann Yoga gegen Faschismus helfen? Dieser Frage ging der Satiriker Patrick Salmen nun mit seinem gleichnamigen Programm in Kaarst nach. In seiner Vorstellung schlug er ernste Töne an, legte aber auch humorvoll den Finger in die Wunde.

18.02.2024 , 11:30 Uhr

Patrick Salmen las im Albert-Einstein-Forum aus seinem Buch „Yoga gegen Rechts“ und appellierte an die Gesellschaft, dem Alltagsrassismus keine Chance zu geben. Foto: Foto: Judith Michaelis (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Von Elisabeth Keldenich