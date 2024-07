Schützenfest in Holzbüttgen Schützenkönig als Vorbild für junge Väter

In Holzbüttgen wird ja seit einigen Jahren von Freitag bis Montag und nicht mehr von Samstag bis Dienstag gefeiert. Der Kirmes-Freitag startet um 15.15 Uhr am Pfarrzentrum mit dem Kinderschützenfest. Um 16 Uhr marschieren die Schul- und Kindergartenkinder dann zum Festzelt am Marienplatz zur Parade und anschließend ins Zelt. Um 17 Uhr wird das Schützenfest offiziell eingeböllert. Festliche Momente dann ab 18.30 Uhr mit dem Großen Zapfenstreich auf dem Lindenplatz mit anschließendem Vorbeimarsch am Königshaus auf der Marienstraße. Abends sorgt dann im Zelt DJ Klaas für Stimmung bei Partymusik der 1980er und 1990er Jahre. Die Holzbüttgener Schützen sind aufgeschlossen für Neuerungen, die die Bruderschaft zukunftsfest machen. Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es jetzt ein Kinderkönigspaar. Henry und Mira heißen die beiden Repräsentanten der kleinsten Schützenfestfreunde. Rund 30 Kinder der Offenen Ganztagsschule der Astrid-Lindgren-Grundschule hatten an der Königsermittlung teilgenommen. Der Jägerzug „Holzbüttger Jonge“ wird sich am Kirmesmontag wieder für die Kinderbelustigung engagieren. Konkret unterstützen sie die Ballonbauer Nicole und Andreas Bauer.