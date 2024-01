Patina’s Häkel Stube in Holzbüttgen Babykleidung und Schnullerketten von Handarbeit

Die Idee hatte Patrycja Malorny nach einem Besuch in ihrer polnischen Heimat 2017. Damals suchte die 45-Jährige auf einem Markt in Polen selbst gehäkelte Schluppen, weil ihr das Laminat in dem Haus in Holzbüttgen, wo sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern wohnt, zu kalt an den Füßen war. „Ich habe aber niemanden gefunden, und so habe ich es zu Hause selbst mal versucht“, sagt sie. Sie kaufte sich Wolle und machte sich an die Arbeit.