Gelungene Kooperation Parker und Nabu legen Wildblumenwiese in Büttgen an

Nach langer Planung ist in der vergangenen Woche auf dem Firmengelände von Parker Hannifin an der Gutenbergstraße in Büttgen eine Wildblumenwiese entstanden, die sich sehen lassen kann. „Sie sieht gut aus und ist ein Gewinn für die Artenvielfalt, dazu ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch auf Gewerbegrundstücken viel für die Natur getan werden kann, wenn engagierte Menschen das wollen“, erklärt Ulrike Silberbach von der Nabu-Ortsgruppe Kaarst-Korschenbroich.