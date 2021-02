Kostenloses Angebot : „Pancafé“ hilft Migranten in der Pandemie

Aoustif Meurer El Amraoui und Bouchra El Maazi (v.l.) kümmern sich in der Pandemie um Menschen mit Migrationshintergrund. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Kaarst Die Kaarsterin Bouchra El Maazi hat ein kostenloses Hilfstelefon für Menschen mit Migrationshintergrund ins Leben gerufen. Das kommt bislang gut an.

Von Elisabeth Keldenich

„Wir haben seit dem Beginn im Januar schon rund 100 Anfragen“, sagt Bouchra El Maazi – ein durchschlagender Erfolg des „Pancafés“, wobei sich die erste Silbe auf die Corona-Pandemie bezieht.

Denn diese trifft auch Menschen mit Migrationshintergrund hart: Viele, die Deutsch lernen wollen oder müssen, fehlt der Kontakt mit Muttersprachlern, Hilfe in allen Lebensbereichen und sie leiden unter Isolation. Hier greift das Angebot des Pancafés – die Idee dazu entstand, als Aouatif Meurer-El Amraoui einen Praktikumsplatz suchte. Ihn brauchte sie ihm Rahmen einer Weiterbildung im Bereich Sprach- und Integrationsmittlerin und klopfte bei Bouchra El Maazi an, die sich 2012 mit „Mentoring and more“ als Integrationsmentorin selbstständig gemacht hat.

El Maazi wusste, welch großen Bedarf Menschen mit Migrationshintergrund in der Pandemie haben – aber wie sie erreichen? So entwickelte ihre Praktikantin das Projekt „Pancafé“, das online und per Telefon Hilfe bietet.

Beide Damen sind gut vernetzt und gaben einen Flyer mit den nötigen Informationen und Kontakten heraus, der in acht Sprachen übersetzt wurde. Die Werbung für das kostenlose Angebot ohne Ansehen der Person lief über die sozialen Netzwerke wie am Schnürchen und die Damen konnten sofort in medias res gehen: „Wir haben keine Schwerpunkte, wir helfen in allen Bereichen“, erklärt Bouchra El Maazi.

Und die angefragten Themen sind „querbeet“: Da wird Hilfe bei der Erstellung von Bewerbungsschreiben gebraucht oder ein Migrant erhält einen dreiseitigen Brief über einen bald online beginnenden Alphabetisierungskursus, den er natürlich nicht versteht: „Das ist eine typische Sache, die aber gut telefonisch zu lösen ist“, weiß die Fachfrau.

Oder eine alleinerziehende Mutter von sechs Kindern soll nach Beendigung einer Familienhilfe durch eine Frau nun einen Mann zur Unterstützung erhalten, was für sie unverständlich ist. Ein Anruf bei der Stadt schafft Klarheit: In Zukunft wird ein Mann zusätzlich für die pubertierenden Söhne Ansprechpartner sein.