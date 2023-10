Päckchen und Zigaretten plus Knöllchen Parksituation vor Kaarster Kiosk ein „Brennpunkt“

Über 800 Unterschriften in drei Wochen hat die Familie Bashanow bei ihren Kunden gesammelt. Elena Bashanow und ihre Kinder betreiben den Kaarster Kiosk an der Martinusstraße 3 gegenüber der ehemaligen Post. Der Kiosk fungiert seit Mai 2022 auch als DHL-Filiale. Als die Post dann im Mai 2023 ganz schloss, wurde der Kiosk zum frequentierten Ersatz für Postdienstleistungen. „Wir haben die volle Last auf uns genommen“, sagt man im Kiosk. An der Martinusstraße ist zwar kein Park- oder Halteverbot ausgewiesen, an der Kreuzung zur Friedensstraße gibt es aber wegen der Linksabbiegespur eine durchgezogene Linie. Halten nun Fahrzeuge auf der Straße oder halb auf dem Fahrradstreifen, müssen Fahrzeuge im fließenden Verkehr teilweise die durchgezogene Linie überfahren – was die Straßenverkehrsordnung nicht zulässt. Deswegen wurden Unterschriften gesammelt, um die durchgezogene Linie an dieser Stelle aufzuheben.