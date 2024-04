Neue Öffnungszeiten Pächterin denkt bei Unverpackt-Laden in Kaarst um

Der Unverpackt-Laden an der Kaarster Straße war der erste seiner Art im Rhein-Kreis Neuss – so steht es auf der Homepage. Theissen übernahm den Laden zum 1. Juni 2021, die Vorbesitzer eröffneten das Geschäft im Jahr 2019. Während der Unverpackt-Laden am Glockhammer in Neuss nach nur zwei Jahren wegen gestiegener Preise und einem Rückgang der Kaufkraft im September 2022 schloss und im gleichen Jahr auch ein Unverpackt-Laden in Willich dicht machte, hält sich das Geschäft in Holzbüttgen bereits seit fünf Jahren, knapp drei davon unter der Leitung von Theissen. Zwar seien die Preise der Lieferanten und die Energiekosten gestiegen, aber beides blieb durch kleinere Anpassungen und Optimierungen im Rahmen.