Gastronomie im Sportforum Büttgen Pächter-Wechsel im „Radlstadl“

Zum 8. April überschrieben die beiden Geschäftsführer 100 Prozent der Anteile der Radlstadl GmbH an den neuen Pächter. Und dieser ist in Büttgen kein Unbekannter: Ömer Tokat arbeitete seit der Eröffnung des Steakhauses „Lu.St“, auch ein Projekt von Steven Sürder, im Büttgener Ortskern, vor rund vier Monaten wechselte er dann in den „Radlstadl“ und wird nun Geschäftsführer. „Ich plane, den Fokus mehr auf das Kulinarische zu legen und nicht auf Events“, erklärt der neue Chef. Er will sich künftig mehr auf das normale Gastronomie-Konzept fokussieren und auf die Wünsche der Bürger eingehen. So soll es bald nicht nur Steaks und Burger geben, die immer gut angekommen sind, sondern auch neue Fleisch- sowie Fischgerichte. Neu ist auch, dass die gesamte Karte als Lieferservice zu den normalen Öffnungszeiten angeboten wird.