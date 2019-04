Liturgie in St.-Martinus-Kirche in Kaarst : Osterpremiere für Pfarrer Ulrich Eßer

Ulrich Eßer hält die gewaltige Osterkerze in der Hand, die am Ostersonntag entzündet wird. Seit Januar ist Eßer leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinde Kaarst-Büttgen und feiert in diesem Jahr seine Osterpremiere. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Erstmals feiert der neue leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinde Kaarst-Büttgen die Osterliturgie in der St.-Martinus-Kirche. Das Fest beginnt früh: Ulrich Eßers Wecker klingelt am Sonntag bereits um 3.45 Uhr.

Von Elisabeth Keldenich

Noch lächelt Pfarrer Ulrich Eßer ganz entspannt. Noch. Aber er weiß schon jetzt: Am Ostersonntag wird sein Wecker um 3.45 Uhr klingeln. Denn um 5 Uhr möchte er in der Sakristei sein – und um 5.30 Uhr beginnt der Auferstehungsgottesdienst vor der Sankt-Martinus-Kirche an der Rathausstraße. Gefeiert hat er diese besondere Messe zu besonderer Uhrzeit schon während seiner Zeit als Kaplan in Düsseldorf, erzählt er. Nun steht sein erstes Osterfest in Kaarst bevor, denn im Januar begann er seine Tätigkeit als Leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen.

Ulrich Eßer wird nicht nüchtern zum frühen Gottesdienst erscheinen, ein kleines Frühstück als Muntermacher hilft beim Wachwerden und -bleiben. „Und dann toben wir uns mit allem aus, was wir haben“, beschreibt er mit Schmunzeln das höchste Fest der Christen. Die Gläubigen versammeln sich im Dunkeln vor der Kirche. „Wir fangen deshalb so früh an, damit wir das Osterfeuer auf jeden Fall im Dunkeln anzünden können“, erklärt Eßer. Der Sonnenaufgang ist am 21. April für 6.27 Uhr im Kalender verzeichnet – ihn gilt es zu beachten. Das Osterfeuer ist das erste Zeichen, das als Licht die Nacht erhellt und auf die frohe Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu verweist. Nachdem die neue, gewaltige Osterkerze entzündet wurde, zieht die Gemeinde damit in die vollkommen dunkle Kirche ein. „Die dunkle Kirche, seit Gründonnerstagabend ohne Licht, Blumenschmuck und Glockengeläut, symbolisiert das Grab Christi“, erläutert der Pfarrer. Und in dieses Grab wird nun das Licht der Auferstehung gebracht – an der großen Osterkerze werden viele kleine entzündet und jeder Gläubige gibt das Licht weiter.

Info Osternacht in den anderen Stadtteilen Auferstehungsliturgie Seit 2001 wird die Auferstehungsliturgie frühmorgens in Sankt Martinus gefeiert. In diesem Jahr erstmals mit Ulrich Eßer.. Alternative Feier der Osternacht am Samstag, 20. April, jeweils ab 21,30 Uhr in St. Aldegundis (Büttgen), St. Antonius (Vorst) und Sieben Schmerzen Mariens (Holzbüttgen)