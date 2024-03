IG Büttgen als Organisator Ostermarkt lockt mit Kunst und neuem Karussell

Das Angebot ist riesig; auch Kräuter und diverse Senfsorten sind im Angebot und sogar Fahrräder – vom Puky-Rad bis zum absoluten High-End-Rennsportrad – können bewundert und erworben werden. Viele Einzelhändler rund um den Rathausplatz öffnen Ihre Türen und laden zum Schnuppern und Shoppen ein. Auch in diesem Bereich hat Büttgen einiges zu bieten: hochwertige Geschenk- und Dekorationsartikel findet man beispielsweise seit über 40 Jahren im Haus der Geschenke Busch, und mit Kollektionen unterschiedlicher Designer ist man bei „Fabry Damen- und Herrenmoden“ immer gut angezogen. Feinste Juweliersarbeiten bietet Patrick Lessmann an, der mittlerweile vielen als Experte aus der Reihe „Bares für Rares“ bekannt ist, und handwerkliche Meisterleistungen bietet unter anderem Regina Gaspers, die neue Vize-Vorsitzende der IG Büttgen, bei Optik Gerstmann an.