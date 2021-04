Bebop in Kaarst : Osterbastelidee zum Nachmachen

Die Eier in der Mitte falten und an den Seiten zusammenkleben. Foto: Sally Stamm

Kaarst Das Jugendzentrum Bebop zeigt, wie mit wenig Material Anhänger entstehen. Sie eigenen sich nicht nur als Schuck für den Osterstrauch, sondern verzieren auch Geschenktüten.

(ubg) In wenigen Tagen ist Ostersonntag: Für diejenigen, die kurz vom Fest noch eine kleine Aufmerksamkeit für Familie, Nachbarn oder Freunde suchen, hat das Jugendzentrum Bebop einen Basteltipp vorbereitet. Die Bundesfreiwilligendienstlerinnen Marie Klüppelberg und Laura Kaleta zeigen, wie in wenigen Schritten bunte Ostereianhänger entstehen. Wer sie nachmachen möchte, benötigt dafür nicht viel: Neben Schere, Klebestift und einem Bleistift haben die beiden für ihre Last-Minute-Idee buntes Tonpapier (auch Pappe oder bedrucktes Motivpapier sind möglich) und Wolle verwendet. Los geht es im ersten Schritt mit der Form: Mit einem Bleistift haben die Bundesfreiwilligendienstlerinnen gleichgroße Eierformen auf die bunte Pappe gemalt und sie dann mit der Schere ausgeschnitten. Für ein farbenfrohes Ergebnis empfiehlt es sich, dafür verschiedene Bastelbögen zu nehmen. Die ausgeschnittenen Eier werden nun der Länge nach in der Mitte gefaltet. Die einzelnen Seiten werden anschließend aneinander angeklebt. Bevor das letzte gefaltete Ei angeklebt wird, wird die Wollschnur in der Mitte befestigt, damit der Anhänger später aufgehängt werden kann. Anschließend wird auch das letzte Pappe-Ei befestigt und fertig ist der Osterschmuck. Er macht sich nicht nur gut an einem Osterstrauch, sondern kann auch an Geschenktüten befestigt werden.