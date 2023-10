Kabarett in Kaarst Osan Yaran nutzt Bühne für Missionarsarbeit

Eine gewisse Popularität hat der 36-Jährige erlangt durch seine Moderation der Talentschmiede im Quatsch-Comedy-Club. Der frühere Leiter einer Lidl-Filiale in Berlin scheint sich bezüglich des Namens seines aktuellen Programms selbst gemeint zu haben. Er fragt das Publikum aus, wobei die Dialogpartner oft nicht zu verstehen sind. Osan Yaran verkündet dann zwar das Gesagte, aber man ist dann doch froh, wenn er sich wieder dem gesamten Publikum zuwendet. Das Leben eines Türken in Deutschland ist das Hauptthema des Abends. Und so sehr Yaran auch den Lustigen raushängen lässt, so merkt man ihm doch an, dass es ein fast schon missionarisches Bedürfnis ist, sich mit den Problemen von Migranten am Beispiel seiner Familie zu befassen. Seine Devise lautet „zusammen drüber lachen“. Man merkt aber, dass der türkischen Frohnatur bestimmte Themen wichtig sind. Die bittere Beobachtung des Mannes, der in Berlin zur Welt kam: „Als es wirtschaftlich nicht mehr bergauf ging, kam der Rassismus auf.“ Und fast ein wenig trotzig bemerkte er folgendes: „Deutschland ist auch unser Land.“ Und: „Ich bin ein Kind dieses Landes.“