Verstärkung in Kaarst : Mehr Personal für Corona-Kontrollen

Verstärkung in Kaarst

Kaarst Auch das Ordnungsamt in Kaarst steht ob der verschärften Corona-Maßnahmen vor neuen Herausforderungen. Die Überwachung der Einhaltung der neuen Regelungen bedeutet nach Angaben von Stadtsprecher Peter Böttner „einen erhöhten Personalbedarf – auch und gerade am Wochenende“.

Der Außendienst werde daher personell verstärkt. So wie es auch in der Stadt Neuss der Fall ist. Eine lückenlose Überwachung – zum Beispiel der Abstandsregelungen oder der Maskenpflicht – sei personell dennoch nicht möglich. „Sollten Verstöße festgestellt werden, werden diese auch geahndet“, so Böttner.