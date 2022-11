„Orange Days“ in Kaarst Zeichen gegen Gewalt an Frauen

„Alle viereinhalb Minuten wird eine Frau in Deutschland durch ihren Partner körperlich gefährlich verletzt“, berichtete SI-Präsidentin Camilla Altvater. Von daher greift die SI-Kampagne in diesem Jahr die Vorbeugung häuslicher Gewalt auf: Unter dem Stichwort „ReadTheSigns“ finden sich die acht wichtigsten Warnzeichen einer toxischen Beziehung, die psychische und physische Gewalt verhindern sollen: „Wo entwickelt sich etwas in eine ungesunde Richtung?“, so Camilla Altvater. Dazu zählen Dinge wie Eifersucht, Kontrolle, Sabotage oder Schuldzuweisungen.