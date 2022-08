90-minütige Veranstaltung mit Moderation : „Oper im Espresso-Format“ ist wieder auf Tournee

Büttgen Der Verein „Music to Go“ kehrt mit seiner „Oper im Espresso-Format“ nach einer dreijährigen Zwangspause zurück. Am Sonntag (7. August) führt der Verein das Stück „L’elisir d’amor – Der Liebestrank“ des italienischen Komponisten Gaetano Donizetti auf.

Auf dem Rathausplatz in Büttgen wird eine 90-minütige moderierte Kurzfassung der Oper gezeigt. Mit dabei sind ein internationales Streichquartett und fünf Opernsänger, darunter die Kaarsterin Désirée Brodka. Diese freut sich sehr, dass sich der Verein nach drei Jahren nun wieder auf ihr Kernprojekt konzentrieren kann. Denn während Corona hatte der Verein in den Jahren 2020 und 2021 rund 50 Konzerte in verschiedenen Seniorenheimen in NRW gespielt. Nun wird das Opernprojekt fortgesetzt. Und das soll ein breites Publikum in Büttgen anlocken. „Die Oper im Espresso-Format ist für alle Altersklassen“, erklärt Brodka auf Nachfrage. Der Eintritt ist frei, der Verein bittet allerdings um Spenden.