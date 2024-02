Stadt Kaarst verlost Gutscheine Online-Umfrage zum Energiequartier wird verlängert

„Die Resonanz bisher ist gut, aber uns ist wichtig, dass möglichst viele Quartiersbewohnerinnen und Bewohner mitmachen, damit ihre Hinweise und Meinungen im Konzept für das Blumenviertel berücksichtigt werden können”, erklärt Stephanie Zupo, Konzept-Projektleiterin der Innovation City Management GmbH (ICM). „Alle sollen die Chance bekommen, sich in den Prozess einzubringen.” Darüber hinaus wünscht sich Zupo Antworten von Gebäudeeigentümern wie auch von Mietern, welche Unterstützung sie bei der energetischen Modernisierung ihrer Häuser und beim Stromsparen benötigen. Deswegen wurde die Umfrage nun bis zum 29. Februar verlängert. Der Fragebogen kann nach Angaben der Stadt auch in Papierform per Mail an energiequartier-blumenviertel@icm.de oder tele-fonisch unter 0800 4623600 angefordert werden. Unter allen Teilnehmenden, die ihre Einwilligung erteilt haben, werden Preise verlost: So gibt es einen Baumarkt-Gutschein im Wert von 100 Euro und je zwei Gutscheine über 50 und 25 Euro zu gewinnen. Zudem werden Kultur-Gutscheine verlost. Zu gewinnen sind ein Gutschein im Wert von 100 Euro und je zwei im Wert von 50 und 25 Euro.