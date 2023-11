Geplantes Gebäude in Kaarster Stadtmitte Online-Petition gegen „Haus der Möglichkeiten“ gestartet

Zuerst hatte die Kostenpflichtiger Inhalt Immobilien- und Standortgemeinschaft Kaarst-Mitte (ISG) große Bedenken geäußert, dann unterschrieb Marcel Schulze-Bomke-Vossschulte, langjähriger Vorsitzender des Planungsausschusses in Kostenpflichtiger Inhalt Kaarst, das Bürgerbegehren gegen das geplante Parkhaus an der Pestalozzistraße und sprach sich in seiner Begründung gleichzeitig gegen das „Haus der Möglichkeiten“ aus. Nun können sich die Kaarsterinnen und Kaarster in einer Online-Petition gegen den geplanten Bau aussprechen. Sandra Pauen und Joachim Jatzkowkski (beide FWG) haben am 1. November diese Petition ins Leben gerufen. Die beiden sind es auch, die das Bürgerbegehren gegen das Parkhaus auf den Weg bringen wollen. Die Petition steht unter der Überschrift „Stoppt den Bau Haus der Möglichkeiten und den Wegfall der Parkplätze in der Kaarster Innenstadt“. Sie richtet sich an den Stadtrat und die Mehrheitsfraktion bestehend aus CDU und Bündnis90/Die Grünen. Bislang haben rund 200 Bürger die Petition unterschrieben.