Evangelische Kirchengemeinde Kaarst Neue Mitglieder ins Presbyterium gewählt

Die evangelischen Gemeindeglieder haben am vergangenen Sonntag ein neues Presbyterium gewählt. 15 Kandidaten standen zur Wahl und damit drei mehr als es Mitglieder in dem Gremium gibt, das über das Wohl der evangelischen Kirchengemeinde in Kaarst entscheidet. Erstmals konnten die Gemeindeglieder in diesem Jahr auch digital ihre Stimme abgeben – und das hat offenbar dazu geführt, dass die Wahlbeteiligung im Vergleich zu 2020 gestiegen ist. Waren es vor vier Jahren noch 7,9 Prozent, stimmten am vergangenen Sonntag zwölf Prozent der insgesamt 6971 Wahlberechtigten ab.