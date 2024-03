Kabarett in Kaarst „Onkel Fisch“ und die Suche nach der Wahrheit

Gleich zu Beginn wurde klargestellt: „Ist es okay Kaarst, ‚Fuck Putin’ zu sagen?“, fragten die Künstler. Die Zustimmung des Publikums war eindeutig positiv. „Onkel Fisch“ unterhielten sich fortan in einem oft sehr schnell wechselndem Dialog und warfen sich verbal Stichworte zu. Alltagslügen – „Ihr Baby ist das schönste, das ich je sah“ – wurden auf der Suche nach der Wahrheit ebenso entlarvt wie Tatsachen, dass nichts so weh tut wie die Wahrheit: Wenn das Kind nach der verstorbenen Oma fragt, ist die Antwort „Im Himmel“ eher angebracht als „Wir haben sie verbrannt“. Auch die Philosophie bekam ihr Fett weg, vor allem beim Song „Zehn kleine Philosophen“, die allesamt starben und die Menschheit trotz ihrer schlauen Erkenntnisse letztendlich ratlos zurückließen. In spritzigen Dialogen war sich „Onkel Fisch“ sicher: „Alle sind zur Wahrheit fähig, nur unsere Gehirne nicht“. Markus Riedinger versetzte sich dann wieder in seine Zeit als Teenager und erinnerte sich an peinliche Spiele wie „Wahrheit oder Pflicht“, das gottlob von Flaschendrehen im Dunkeln abgelöst wurde. Ob Religion eine ungeschminkte Wahrheit bieten kann? Kardinal Woelki jedenfalls nicht, denn bevor er antworten kann, ist er rasend schnell verschwunden – er hat eben ein Kruzi“fix“.