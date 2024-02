Wechsel in Kaarst Olga Schander übernimmt Friseursalon von Hannelore Dohmen

Eigentlich wollte Hannelore Dohmen ihren Friseursalon an der Heinrich-Herz-Straße zum Ende des Jahres schließen. Doch am Donnerstag stand sie immer noch im umgebauten Salon und schnitt Kunden die Haare. Friseurmeisterin Olga Schander hat den Salon zum 1. Februar übernommen – und Hannelore Dohmen darf weiter das tun, was sie die vergangenen 55 Jahre getan hat: Haare schneiden. Allerdings ist die 77-Jährige jetzt nur noch einmal in der Woche am Donnerstag im Salon. Den Rest der Zeit ist die neue Chefin alleine.