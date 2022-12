Letzte Musikveranstaltung 2022 in Kaarst Oldies prägen die „Silent Night“ im Albert-Einstein-Forum

Evergreens wie „Carpet Crawlers“ von Genesis luden dazu ein, die Augen zu schließen und längst vergangene Zeiten wieder lebendig werden zu lassen. Kalla Roeder machte schon mal eine kurze Pause, dann übernahm Eva Lange: Zwar nicht in schwarzem Samt, sondern in Jeans und Glitzermantel, sang sie „Black Velvet“, wie es auch Alannah Myles nicht viel besser gekonnt hat. Kalla Roeder begeisterte unter anderem mit dem Schmuse-Evergreen „A whiter shade of pale“ von Procul Harum. „Das war noch Musik“, dürften sich die älteren Semester nicht ganz ohne Grund gedacht haben.