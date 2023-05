Zehn Jahre Förderverein Büttgener Brunnenlandschaft „Ohne den Brunnen würde etwas fehlen“

Zum 90-jährigen Bestehen der Sparkasse Kaarst-Büttgen im Jahr 1987 hat das Geldinstitut der Stadt Kaarst damals eine ganze Brunnenlandschaft vor dem Rathaus in Büttgen geschenkt. Doch nach und nach verkam der Brunnen, der vom Künstler Hon Sang Ton und dem Bildhauer Georg Ahrend gestaltet wurde und war dann irgendwann nicht mehr funktionstüchtig. Die Sanierung hätte 80.000 Euro gekostet – doch so viel Geld konnte die Stadt nicht locker machen. Das wollten einige Büttgener Bürger nicht so einfach hinnehmen und gründeten auf Initiative von Theo Thissen und Reimer Schubert den Förderverein Büttgener Brunnenlandschaft. Das war im Jahr 2012.