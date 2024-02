Katholische Grundschule in Kaarst OGS-Anbau verzögert sich weiter

Kaarst · Der Ausbau des Offenen Ganztags an der Katholischen Grundschule zieht sich immer weiter in die Länge, obwohl in Kaarst dringend OGS-Plätze benötigt werden. Der Beschluss des Raumprogramms liegt nun vier Jahre zurück.

15.02.2024 , 04:50 Uhr

Für den OGS-Erweiterungsbau an der Katholischen Grundschule Alte Heerstraße wird noch immer ein Totalunternehmer gesucht. Foto: Georg Salzburg (salz)