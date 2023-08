Für Menschen im Alter Offenes Café im „Büttger Treff“

Die Quartiersinitiative „Älterwerden in Büttgen“ lädt zum „Offenen Café“ in den „Büttger Treff“ ein. Der Termin ist Sonntag, 3. September, von 15 bis 17 Uhr. Veranstaltungsort ist die Novesiastraße 2 in Büttgen. Der sonntägliche Treff mit Kaffee und Kuchen richtet sich vor allem an Menschen, die alleine leben und am Wochenende gerne Gesellschaft haben möchten. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Informationen gibt es bei Cordula Bohle per Mail (cordula.bohle@caritas-neuss.de) und Telefon unter der 02131 2025060. In der seit 2018 bestehenden Quartiersinitiative „Älterwerden in Büttgen“, in Trägerschaft des Caritasverbandes Rhein-Kreis Neuss e.V., gefördert von der Stadt Kaarst und der Sparkassenstiftung Kaarst-Büttgen sind zahlreiche ältere Menschen aktiv. Im „Büttger Treff“ gibt es vielfältige Angebote vom „Offenen Café“ über Literatur- und Spielkreise bis hin zu einem Gesprächskreis für pflegende Angehörige. Die Vernetzung mit anderen sozialen Akteuren sowie Information und Beratung rund um das Thema „Leben im Alter“ sind weitere wichtige Bausteine der Initiative. Die Caritas im Rhein-Kreis Neuss ist Träger von rund 80 Diensten und Einrichtungen rund um ambulante und stationäre Pflege, Familien-, Kinder- und Jugendhilfe sowie Beratungsdienste.