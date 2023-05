Ferienangebot in Kaarst Offene Zeltstadt feiert 30-jähriges Bestehen

Gemeinsam mit Andre Timmler leitet Schlüter die Offene Zeltstadt für Jugendliche unter 16 Jahren, die in diesem Jahr vom 26. Juli bis zum 2. August am Georg-Büchner-Gymnasium traditionell ihre Zelte aufschlägt. Rund 20 „Teamer“ werden den Teilnehmern ein abwechslungsreiches Programm bieten – darunter verschiedene Bastel-Workshops, Sportangebote wie Volleyball oder Ausflüge und Abendveranstaltungen. Die meisten Angebote sind kostenlos, für einige müssen die Teilnehmer einen fairen Preis zahlen. Bei schlechtem Wetter finden die Aktionen in zwei großen Zelten statt. „Unser Team besteht aus rund 20 Leuten plus ein paar Springern, die nur am Wochenende da sind. Das hört sich erst einmal viel an, aber die meisten Aktionen stemmen wir selbst“, erklärt Schlüter die Größe seines Teams. Die Offene Zeltstadt bietet Platz für maximal 60 Teilnehmer. „Das ist eine gute Zahl“, sagt Schlüter. Jugendliche, die die gesamte Zeit in der Zeltstadt verbringen möchten, müssen sich vorher anmelden, die Teilnahmegebühr beträgt 105 Euro. „Es gibt auch die Möglichkeit, tageweise reinzuschnuppern. Je nachdem, wie viel Platz wir haben, kann dann spontan auch noch bei uns übernachtet werden“, erklärt Schlüter. Auch nachts stehen immer zwei Betreuer als Ansprechpartner für die Teilnehmer zur Verfügung. „Wir waren kurz davor, das abzuschaffen, halten es aber weiterhin für sinnvoll, da es immer wieder Fälle gibt, in denen Teilnehmer Bauchschmerzen bekommen oder nicht einschlafen können“, schildert Schlüter.