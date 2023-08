Beratung in den Fraktionen Offene Fragen beim Ortsentwicklungskonzept Vorst

Ein wenig überrascht, wenn nicht sogar enttäuscht waren Teile der Politik in der vergangenen Woche, als im Bau- und Planungsausschuss der Sachstand des Ortsentwicklungskonzeptes für den Stadtteil Vorst diskutiert wurde. „Ich hätte erwartet, dass der Verfasser des Konzeptes anwesend ist und Fragen beantwortet“, erklärte David Engelbrecht von der FDP. Außerdem sei das Konzept „sehr allgemein gehalten“, wie er erklärte: „Unsere Erwartung war, dass es an der ein oder anderen Stelle etwas präziser ist.“ Die FDP würde gerne noch einmal „in Dialog“ mit dem Planungsbüro „plan-lokal“ aus Düsseldorf treten, „um ein bisschen mehr Fleisch an das Konzept zu bekommen“, wie es Engelbrecht formulierte: „Es gibt viele Stellen in dem Konzept, die nicht zufriedenstellend sind und den Begriff Konzept nicht halten können.“ Als Beispiel nennt Engelbrecht die Sparkassen-Filiale, für die die Planer die Schaffung eines „multifunktionalen zentrenrelevanten Angebotes“ vorsehen.