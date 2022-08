Straßenbeleuchtung in Kaarst : Offenbar Straßenlaternen in der Stadtmitte defekt

Kaarst In den Sozialen Medien wird spekuliert, weshalb einige Straßenlaternen zuletzt ausgeschaltet blieben. Die Stadt klärt auf – und hofft bei defekter Straßenbeleuchtung auf die Mithilfe der Bürger.

Eine Kaarster Bürgerin wollte am späten Sonntagabend in der Stadtmitte noch eine Runde mit ihrem Hund drehen – dabei war es ziemlich dunkel, wie sie auf Facebook schreibt. Die Laternen in der Stadtmitte waren aus.

Einige User vermuten, dass die Laternen extra ausgeschaltet wurden, um Strom zu sparen. Die Stadt allerdings weist dieses Gerücht auf Nachfrage ab. „Die Straßenlaternen bleiben im gesamten Stadtgebiet über die Nacht angeschaltet“, teilt Stadtsprecher Jerome Busch gegenüber unserer Redaktion mit. Sehr punktuell könne ein Defekt in der Verkabelung oder im Leuchtmittel kurzzeitig dazu führen, dass einzelne oder mehrere Laternen in einer Straße ausfallen. Der Defekt werde dann schnellstmöglich repariert. „Falls Bürgerinnen und Bürgern defekte Leuchten auffallen, können Sie dies entweder über den städtischen Mängelmelder melden oder den QR-Code an den Laternen einscannen, der zu einem Kontaktformular des Betreibers Gelsenwasser führt“, so Busch weiter.