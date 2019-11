Ökumenische Musikwochen in Kaarst : Melodien im Zeichen des Friedens

Kaarst Die ökumenischen Musikwoche in Kaarst beginnen am Sonntag. Im Mittelpunkt steht eine künstlerische und musikalische Auseinandersetzung mit dem Oberthema Frieden.

Peace, Frieden – das ist das Thema der Musikwoche in Kaarster Kirchen, die in diesem Jahr zudem ganz im Zeichen der Ökumene stehen. Dieter Böttcher, Kantor der katholischen Kirchengemeinde, und sein evangelischer Kollege Wolfgang Weber haben bereits im Luther-Jahr 2017 die „große ökumenische Zusammenarbeit angefangen“, so Böttcher, die sie jetzt gemeinsam als künstlerische Leiter der diesjährigen Musikwoche fortführen.

Eine künstlerische, musikalische und politische Auseinandersetzung mit dem Thema Frieden steht im Mittelpunkt der ersten Veranstaltung „Dona nobis pacem“ am Sonntag (10. November) in der Auferstehungskirche. „Der Begriff Frieden ist mehrdimensional zu verstehen“, erklärt Dramaturgin Verena Kleist. „Frieden im Sinne physischer Entwaffnung, in der Kommunikation sowie durch den Schutz der Erde, unserer Lebensgrundlage.“ Dafür hat Kleist unterschiedlichste Texte, die sie zum Teil bearbeitet hat, recherchiert. Der älteste Text aus „Simplicissimus“ stamme aus dem Jahr 1668, der jüngste sei von 2017 aus einem Beitrag zur Ausstellung „Peace“ im Frankfurter Museum Schirn, so Kleist weiter. Vorgetragen werden die Lyrik- und Prosa-Texte von der Schauspielerin Susa Weber. Dazu korrespondieren die musikalischen Darbietungen der Altistin Angela Froemer, Veit Scholz am Fagott und Wolfgang Weber, der sowohl Orgel, Klavier als auch Synthesizer spielen wird. Ein ungewöhnliches Klangerlebnis verspricht er bei der Arie aus dem Messias von Georg Friedrich Händel. Mit einem Effektgerät werde das Fagott von Scholz verbunden. „Dadurch wird der Ton elektronisch verfremdet und der Sound ein völlig anderer“, so Weber. Das traditionelle „Interkulturelle Friedensgebet“ ist in diesem Jahr in den Rahmen der Musikwoche integriert.