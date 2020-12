„Gastgeber“-Feiern in Kaarst : Gottesdienste an Heiligabend gesichert

Pfarrerin Annette Begemann von der evangelischen Kirche organisiert die ökumenischen Gottesdienste an Heiligabend. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Die im ganzen Stadtteil geplanten ökumenischen Feiern dürfen stattfinden. Das Interesse ist bislang groß, mehr als 70 Gastgeber haben sich bislang gefunden.

Trotz der aktuell verschärften Corona-Lage ist die Durchführung der geplanten ökumenischen Freiluftgottesdienste um 16 Uhr an Heiligabend unter dem Motto „Kirche kommt zu dir“ gesichert. Hintergrund ist, dass am Nachmittag des Heiligen Abends ein Besuch von zumeist überfüllten Krippenfeiern und Familiengottesdiensten wegen der Corona-Pandemie nicht möglich ist. Trotzdem sollen Gott und Kirche zu den Menschen gebracht werden – mittels Andachten, veranstaltet von engagierten Laien als „Gastgeber“ an vielen Orten im gesamten Kaarster Stadtgebiet.

Dort finden sich dann Menschen in kleinen Gruppen zusammen: „Wir machen uns wie Maria und Josef auf den Weg und kehren damit zurück zu den Ursprüngen“, sagt Pfarrerin Annette Begemann von der evangelischen Kirchengemeinde. Gemeinsam mit Pastoralrefentin Brigitta Berweiler von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen organisiert sie die Andachten. An der rechtlichen Situation bestehen keine Zweifel: „Bei unseren Andachten handelt es sich um Gottesdienste. Veranstalter sind die katholische und evangelische Kirchengemeinde. Damit fällt die Veranstaltung unter Religionsausübung, und für diesen Bereich gibt es zur Zeit keine Beschränkungen“, so Berweiler. Das Land NRW und die katholischen Bistümer haben sich auf 500 Teilnehmer bei Freiluftgottesdiensten geeinigt – diese Vorgaben gelten auch für die evangelische Kirche im Rheinland. Diese Zahl wird in Kaarst bei auf an vielen Orten verteilten Feiern sowieso nicht erreicht: „Wir rechnen mit 25 bis maximal 30 Personen“, so Brigitta Berweiler.

Zur Zeit entfallen 35 Anmeldungen auf Kaarst und 35 auf die übrigen Stadtteile, wobei sich evangelische und katholische Engagierte die Waage halten. Auch an einzelnen Orten ist die Gruppe von Gastgebern und Helfen ökumenisch gemischt – ganz so, wie es sich die Verantwortlichen vorgestellt haben. Alle Interessenten haben einen Musterplan über den Ablauf bekommen und erhalten jede gewünschte Unterstützung durch Seelsorger und Kirchenmusiker. Die Gottesdienste sollen nicht länger als 30 Minuten dauern und zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln im öffentlichen Raum stattfinden. Beworben werden sie durch Postkarten in der Nachbarschaft.