Mitgliederversammlung in Holzbüttgen Oberst Winterhoff spricht „Machtwort“ zu berittenen Majoren

Die Musikverträge sind unterschrieben und es wird zwei Änderungen geben: „Im Gegensatz zum vergangenen Jahr wird es auf den Straßen wieder vier statt drei Musikblöcke geben“, kündigte Corsten an. Im Zelt wird an zwei Abenden die Band „Voices“ auftreten. Ein DJ wird an zwei und nicht wie in der Vergangenheit an nur einem Abend für Stimmung im Festzelt sorgen. Diese Änderung soll vor allem das junge Publikum ins Zelt locken. Übrigens: Die Bruderschaft in Holzbüttgen hat aktuell 412 Schützen – damit ist die Zahl trotz Corona stabil geblieben.